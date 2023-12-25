جلالة الملك يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فخامة الدكتور محمد يونس المنفي، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.



وأعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب الليبي باطراد التقدم والرخاء في ظل الأمن والاستقرار.



ومما جاء في البرقية، " كما يطيب لي بهذه المناسبة، أن أعرب لكم عن بالغ اعتزازي بما يربط بين شعبينا من عرى الأخوة الراسخة والتضامن الفعال، مؤكدا لكم حرص المملكة المغربية المعهود على مواصلة توطيد علاقات التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك".



ومع: 24 دجنبر 2023