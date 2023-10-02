جلالة الملك يهنئ رئيس المرحلة الانتقالية رئيس الدولة الغيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة العقيد مامادي دومبويا رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة الغيني، وذلك بمناسبة العيد الوطني لجمهورية غينيا.



وقال جلالة الملك في هذه البرقية "يطيب لي، بمناسبة العيد الوطني لجمهورية غينيا، أن أبعث إليكم بتهانئي مقرونة بمتمنياتي للشعب الغيني باطراد النماء والازدهار".



كما أعرب جلالة الملك للرئيس الغيني، بهذه المناسبة، عن اعتزازه بالروابط الأخوية العريقة التي تجمع بين الشعبين المغربي والغيني، وبعلاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين، مؤكدا جلالته في هذا الصدد، عزم المملكة المغربية على العمل على توطيدها، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي".



ومع: 02 أكتوبر 2023