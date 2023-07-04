جلالة الملك يهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد جوزيف روبينيت بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسم جلالته الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني للرئيس جوزيف روبينيت بايدن مشفوعة بأطيب المتمنيات للشعب الأمريكي بموصول التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وأغتنم هذه المناسبة المجيدة لأعرب لكم عن بالغ ارتياحي للخطى الثابتة التي تسير عليها علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا؛ هاته العلاقات المتجذرة في التاريخ والقائمة على شراكة استراتيجية قوية متعددة الأبعاد، وعلى روابط إنسانية متينة تجسد التزامهما الوطيد بالقيم الكونية السامية وانخراطهما الفعال في صون الأمن والاستقرار الدوليين".

كما أكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي، حرص جلالته الراسخ على العمل سويا من أجل مزيد تعزيز هذه العلاقات المتميزة في مختلف المجالات، ومواصلة تعميق نهج التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

(ومع 04/07/2023)