جلالة الملك يهنئ رئيس باكستان بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور عارف علوي، رئيس الجمهورية الإسلامية الباكستانية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.



وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس عارف علوي وأصدق المتمنيات للشعب الباكستاني بموصول التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم مجددا عن مدى اعتزازي بروابط الصداقة المتينة التي تجمع بين بلدينا، مؤكدا لفخامتكم حرصي الدائم على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية والارتقاء بتعاوننا الوثيق والمثمر، في مختلف المجالات، إلى مستوى التطلعات المشتركة لشعبينا الشقيقين".



ومع: 23 مارس 2023