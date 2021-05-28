جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أذربيجان فخامة السيد إلهام علييف، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يسعدني في غمرة احتفال جمهورية أذربيجان بعيدها الوطني، أن أبعث إليكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأطيب التهاني وأخلص المتمنيات للشعب الأذربيجاني الشقيق بموصول الازدهار والرخاء”.

وأضاف جلالة الملك “وأود بهذه المناسبة أن أجدد الإعراب لكم عن مدى تقديري للعلاقات الأخوية الطيبة المترسخة بين بلدينا، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى المستوى الأمثل الذي نتوخاه”.

ومع:28/05/2021