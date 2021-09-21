جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية أرمينيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أرمين ساركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا ، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني للرئيس أرمين ساركيسيان ، وأطيب المتمنيات للشعب الأرميني بتحقيق ما يصبو إليه من تقدم ونماء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وإنها لمناسبة أغتنمها لأعرب لكم عن ارتياحي لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين بلدينا ، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيزها وتوسيع مجالاتها ، بما يستجيب لتطلعات شعبينا الصديقين ".

ومع:21/09/2021