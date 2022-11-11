جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية أنغولا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، رئيس جمهورية أنغولا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس جواو مانويل غونسالفيس لورنسو المقرونة بأصدق الأماني بمزيد من التوفيق والسداد لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الأنغولي من تقدم ورخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "كما أغتنم هذه المناسبة، لأؤكد لكم حرص المملكة المغربية على المضي قدما في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التي تربطها بأنغولا، مؤكدا لكم، في هذا الإطار، عزمي القوي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم من أجل النهوض بهذه العلاقات على كافة المستويات، خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا، وإسهاما في توطيد جسور التضامن والتقارب بين شعوب قارتنا الإفريقية".



ومع: 11 نونبر 2022