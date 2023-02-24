جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية إستونيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية إستونيا، فخامة السيد ألار كاريس، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيد ألار كاريس وأصدق المتمنيات للشعب الإستوني بمزيد التقدم والازدهار.

وأشاد جلالة الملك، بهذه المناسبة، بمستوى علاقات الصداقة والتعاون المثمر القائمة بين المغرب وإستونيا، مؤكدا حرص جلالته على مواصلة العمل سويا مع الرئيس ألار كاريس من أجل إثراء هذه العلاقات، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.



ومع: 24 فبراير 2023