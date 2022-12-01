جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فخامة السيد فوستان- أركونج تواديرا، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه للرئيس فوستان- أركونج تواديرا، مقرونة بمتمنيات جلالته لشعب إفريقيا الوسطى بدوام التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك: "كما أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن ارتياحي لروابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين بلدينا، مؤكدا لكم عزمي الوطيد على العمل سويا مع فخامتكم، من أجل تعزيز علاقاتنا الثنائية في إطار تعاون جنوب- جنوب فاعل وشراكة مبتكرة".



وأضاف جلالة الملك "وإني لعلى يقين بأن تشبثكم بقيم السلم والديمقراطية سيمكن جمهورية إفريقيا الوسطى من مواصلة العمل بثقة تامة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين دول القارة الإفريقية".



ومع: 01 دجنبر 2022