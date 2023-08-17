جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.



وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة للرئيس جوكو ويدودو، مشفوعة بتمنياته القلبية للشعب الإندونيسي بموفور التقدم والرخاء.



ومما جاء في برقية جلالة الملك "وأغتنم هذه المناسبة الوطنية المجيدة، لأجدد اعتزازي بوشائج الأخوة والتقدير المتبادل التي تجمع الشعبين المغربي والإندونيسي، واللذين يخلدان هاته السنة الذكرى الثالثة والستين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين بلدينا الشقيقين".



وأضاف جلالة الملك " وهي مناسبة أيضا لأؤكد لفخامتكم حرصي الوطيد على مواصلة العمل سويا من أجل تطوير تعاوننا الثنائي، بما يستجيب وتطلعات شعبينا، ويسهم في تعزيز جسور التعاون والتضامن بين دول أمتنا الإسلامية".



مع: 17 غشت 2023