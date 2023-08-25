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الأنشطة الملكية
الجمعة 25 غشت، 2023

جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد لويس ألبرتو لاكايي بو ، رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية ، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده .

ومما جاء في برقية جلالة الملك " يسعدني بمناسبة تخليد جمهورية الأوروغواي الشرقية ذكرى استقلالها، أن أبعث اليكم بتهانئي الحارة، مشفوعة بمتمنياتي لشعب الأوروغواي بمزيد التقدم و الإزدهار ".

وأضاف جلالة الملك " و أغتنم هذه المناسبة لأؤكد لفخامتكم حرص المملكة المغربية على تكريس الدينامية الجديدة التي تشهدها علاقتنا الثنائية ، والعمل سويا على تعزيزها و الارتقاء بها في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين ".

( ومع 25.08.2023)