جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد لويس ألبرتو لاكايي بو ، رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية ، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده .

ومما جاء في برقية جلالة الملك " يسعدني بمناسبة تخليد جمهورية الأوروغواي الشرقية ذكرى استقلالها، أن أبعث اليكم بتهانئي الحارة، مشفوعة بمتمنياتي لشعب الأوروغواي بمزيد التقدم و الإزدهار ".

وأضاف جلالة الملك " و أغتنم هذه المناسبة لأؤكد لفخامتكم حرص المملكة المغربية على تكريس الدينامية الجديدة التي تشهدها علاقتنا الثنائية ، والعمل سويا على تعزيزها و الارتقاء بها في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين ".

( ومع 25.08.2023)