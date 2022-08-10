جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية الإكوادور بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الإكوادور، فخامة السيد غويلرمو لاسو، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.



وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر التهاني للسيد غويلرمو لاسو، وأصدق المتمنيات لشعب الإكوادور الصديق باطراد التقدم والرخاء.



ومما جاء في برقية جلالة الملك "وأغتنم هذه المناسبة، لأعرب لكم عن حرص المملكة المغربية على توطيد علاقاتها بجمهورية الإكوادور، من خلال تكثيف سبل الحوار والتشاور والاحترام المتبادل، والبحث عن آفاق أوسع للتعاون الثنائي، لما فيه مصلحة شعبينا".