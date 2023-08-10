جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية الإكوادور بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الإكوادور، فخامة السيد غويلرمو لاسو، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية للسيد غويلرمو لاسو، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات، ولشعب الإكوادور بمزيد من التقدم والنماء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك: "كما أود أن أغتنم هذه المناسبة، لأعرب لكم عن تطلع المملكة المغربية إلى تعزيز علاقاتها بجمهورية الإكوادور، وذلك بتكثيف تعاونهما الثنائي وتنويع مجالاته، في إطار الحوار والتشاور والاحترام المتبادل، خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا".

(ومع 10.08.2023)