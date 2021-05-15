جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية الباراغواي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد ماريو عبدو بينيتيز، رئيس جمهورية الباراغواي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس ماريو عبدو بينيتيز، وأصدق المتمنيات لشعب الباراغواي الصديق بالمزيد من التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بالوتيرة المتصاعدة التي تشهدها علاقات الصداقة القائمة بين بلدينا، والتي نحرص سويا على تعزيزها، والارتقاء بتعاوننا الثنائي ليشمل مختلف المجالات، خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا وتوطيدا لجسور التعاون والتضامن جنوب – جنوب”.

ومع:15/05/2021