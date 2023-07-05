جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية الرأس الأخضر بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد خوسيه ماريا بيريرا نيفيس، رئيس جمهورية الرأس الأخضر، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة للرئيس خوسيه ماريا بيريرا نيفيس، مقرونة بأصدق متمنيات جلالته لشعب الرأس الأخضر بالتقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأعبر لفخامتكم عن تقديري لما يجمع المغرب والرأس الأخضر من أواصر متينة قائمة على الصداقة والتعاون، مؤكدا لكم، في هذا الصدد، حرصي القوي على مواصلة العمل سويا من أجل توطيد هذه العلاقات المتميزة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

وأضاف جلالة الملك ” كما لا يفوتني أن أشيد بتطابق وجهات نظر بلدينا بخصوص مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والذي يجسد انخراطنا القوي والدائم في الإسهام في تحقيق السلم والرخاء والتنمية في قارتنا الإفريقية “.

(ومع 05/07/2023)