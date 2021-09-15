جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السلفادور بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة للسيد نجيب بوكيلي، رئيس جمهورية السلفادور، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني للرئيس نجيب بوكيلي، وأطيب المتمنيات للشعب السلفادوري باطراد النمو والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وأود بهذه المناسبة أن أشيد بعلاقات الصداقة المتينة التي تربط المملكة المغربية وجمهورية السلفادور، وبما يطبعها من روح التعاون المثمر والتقدير المتبادل، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز هذه العلاقات لتشمل مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة لشعبينا الصديقين، وإسهاما في توطيد جسور التعاون والتضامن جنوب - جنوب".

(ومع 15/09/2021)