جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية السنغال فخامة السيد ماكي سال، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للسيد ماكي سال، عن تهانئ جلالته الحارة، مشفوعة بمتمنياته الصادقة لفخامته بموفور الصحة والهناء، وللشعب السنغالي بمزيد التقدم والرخاء، مشيدا بالمجهودات المتميزة التي ما فتئ الرئيس السنغالي يبذلها في سبيل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلاده .

ومما جاء أيضا في برقية جلالة الملك “إن علاقات التعاون التاريخية ومتعددة الأوجه والأبعاء التي تربط المملكة المغربية وجمهورية السنغال لتجسد بجلاء رؤيتنا المشتركة بشأن التعاون جنوب-جنوب. وفي هذا الصدد أجدد لفخامتكم عزمي الأكيد على مواصلة وتعزيز عملنا المشترك من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا”.

ومع 04/04/2022