جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السورينام بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية السورينام، السيد شاندري كابرساد سانتوخي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس شاندري كابرساد سانتوخي عن أحر التهاني، وأطيب المتمنيات للشعب السورينامي باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وبهذه المناسبة، أعرب لكم عن ارتياحي لعلاقات الصداقة التي تجمع بلدينا، مؤكدا لكم حرص المملكة المغربية على توطيد علاقات التعاون مع جمهورية السورينام، بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين، ويسهم في دعم التعاون والتضامن جنوب - جنوب".

ومع:25/11/2020