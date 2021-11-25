جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السورينام بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية السورينام، فخامة السيد شاندري كابرساد سانتوخي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس شاندري كابرساد سانتوخي عن أحر التهاني، وأصدق المتمنيات للشعب السورينامي بتحقيق ما يصبو إليه من اطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "و أغتنم هذه المناسبة، لأعرب لكم عن ارتياحي للمستوى المميز لعلاقات الصداقة والتعاون البناء بين بلدينا، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل الدفع قدما بهذه العلاقات وتنويع مجالاتها، لما فيه مصلحة شعبينا ".

(ومع 25/11/2021)