جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية الكاميرون بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الكاميرون فخامة السيد بول بيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك ،في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيد بول بيا مقرونة بأطيب المتمنيات للشعب الكاميروني باطراد التقدم والازدهار.

وأضاف جلالة الملك “إن العلاقات المتميزة القائمة بين المغرب والكاميرون لتعكس جليا متانة أواصر الأخوة والتضامن التي تشد شعبينا . ولا يخامرني أدنى شك بأن الشراكة بين بلدينا لن تزداد ، بفضل عملنا المشترك، إلا قوة وكثافة في إطار تعاون إفريقي متين ومثمر “.

(ومع 20/05/2022)