جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية المالديف بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد إبراهيم محمد صوليح، رئيس جمهورية المالديف، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس إبراهيم محمد صوليح وأصدق المتمنيات لشعب المالديف الشقيق باضطراد الرقي والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما أعرب لفخامتكم عن اعتزازي بما يربط بلدينا من علاقات أخوية متينة قائمة على التعاون المثمر والتضامن الفاعل، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل ترسيخها وتوسيع مجالاتها بما يستجيب لتطلعات شعبينا الشقيقين”.

(ومع 26/07/2022)