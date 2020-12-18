جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية النيجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة الحاج محمدو إيسوفو رئيس جمهورية النيجر، وذلك بمناسية احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وعبر جلالة الملك للسيد محمدو ايسوفو، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني، مقرونة بمتمنيات جلالته لشعب النيجر بالرخاء والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “كما أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن ارتياحي لمستوى علاقات الصداقة والأخوة المتميزة التي تربط بين بلدينا، مجددا لكم حرصي الدائم على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم، من أجل تعاون مشترك مثمر يعود بالنفع العميم على شعبينا”.

(ومع 18/12/2020)