جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية باناما بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية باناما، فخامة السيد لاورينتينو كورتيزو كوهيين، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس لاورينتينو كورتيزو كوهيين، عن أصدق التهاني، وأطيب المتمنيات لشعب باناما بمزيد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وإنها لفرصة سانحة لأعرب لكم عن ارتياحي لما يجمع بين بلدينا من أواصر الصداقة والتقدير المتبادل، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل الدفع قدما بعلاقات التعاون المثمر بينهما وتوسيع مجالاتها، لما فيه مصلحة شعبينا".

(ومع 03/11/2021)