جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية بلغاريا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد رومن راديف، رئيس جمهورية بلغاريا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني للسيد راديف، مشفوعة بخالص المتمنيات للشعب البلغاري بدوام الرخاء والازدهار.

ومما جاء في برقية صاحب الجلالة " أغتنم هذه المناسبة لأشيد بالعلاقات الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا، والتي تستمد قوتها من حرصهما المشترك على تطوير هذه العلاقات بغية بلوغ مراتب أعلى من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات".

(ومع 03.03.2024)