جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية بوروندي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية بوروندي، السيد إيفاريست نداييشيميي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه للسيد إيفاريست نداييشيميي، مشفوعة بأصدق المتمنيات للشعب البوروندي باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك " كما أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن ارتياحي لمستوى علاقات الصداقة والأخوة التي تجمع بلدينا، مجددا لكم حرصي على العمل، سويا مع فخامتكم، من أجل تعاون ثنائي يعود بالنفع على بلدينا ويسهم بكل جدية في خدمة مصالح إفريقيا".

(ومع 01/07/2022)