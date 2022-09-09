جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية تاجيكستان بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تاجيكستان، فخامة السيد إمام علي رحمان، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيد إمام علي رحمان، وأصدق المتمنيات لشعب تاجيكستان الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من موفور التقدم والرفاه.

وأضاف جلالة الملك “واعتبارا لما يجمع بين بلدينا من عرى الأخوة والتضامن، فإني أغتنم هذه المناسبة، لأؤكد لكم حرصي على مواصلة العمل سويا مع فخامتكم، من أجل ترسيخ هذه الروابط والارتقاء بتعاوننا الثنائي وتوسيع مجالاته لما فيه مصلحة شعبينا الشقيقين”.

(ومع 09/09/2022)