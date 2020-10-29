جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية تركيا بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تركيا فخامة السيد رجب طيب أردوغان، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك ،في هذه البرقية ، عن أحر التهاني للسيد أردوغان ، وأصدق المتمنيات للشعب التركي بموصول التقدم والازدهار .

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة، لأعرب مجددا لفخامتكم عن تقديري لأواصر الأخوة والصداقة التي تجمع شعبينا، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك من أجل تحقيق مزيد من التقارب والتعاون المثمر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا”.

(ومع 29/10/2020)