جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية تركيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية تركيا، فخامة السيد رجب طيب أردوغان، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للشعب التركي بتحقيق ما يرجوه من مزيد التقدم والرفاه.

ومما جاء في برقية جلالة الملك، “وأغتنم هذه السانحة الطيبة لأسجل اعتزازي بالإرادة الدائمة التي تحذونا سويا من أجل ترسيخ روابط الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمع بين بلدينا، والارتقاء بتعاوننا الثنائي ليشمل شتى المجالات، لما فيه خير شعبينا الشقيقين”.

(ومع 29/10/2023)