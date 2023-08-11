جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية تشاد بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى فخامة الجنرال دو كور دارمي محمد إدريس ديبي إيتنو، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، رئيس جمهورية تشاد، رئيس الدولة، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية للسيد محمد إدريس ديبي إيتنو، عن تهانئه الحارة، مقرونة بمتمنيات جلالته للشعب التشادي بالتقدم والرخاء. ومما جاء في برقية جلالة الملك: "وأغتنم هذه المناسبة لأعبر لكم عن ارتياحي لما يربط بين بلدينا من علاقات متميزة قائمة على الأخوة والتعاون، مؤكدا لفخامتكم حرصي الراسخ على مواصلة عملنا المشترك من أجل تقويتها بما يعود بالخير العميم على شعبينا ويسهم في تنمية قارتنا الإفريقية".

(ومع 11.08.2023)