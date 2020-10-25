جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية زامبيا بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد إدغار شاغوا لونغو، رئيس جمهورية زامبيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه للرئيس إدغار شاغوا لونغو، راجيا للشعب الزامبي اطراد التقدم والازدهار.

كما أعرب جلالة الملك للرئيس الزامبي عن حرصه القوي على “مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز علاقات التعاون بين بلدينا، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين التواقين إلى المزيد من التضامن والتكامل بين دول قارتنا الافريقية”.

(ومع 24/10/2020)