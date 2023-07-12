جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية ساو طومي وبرانسيبي بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الديمقراطية لساو طومي وبرانسيبي، السيد كارلوس فيلانوفا، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس كارلوس فيلانوفا عن أحر تهانئه مقرونة بأصدق متمنيات جلالته لشعب ساو طومي وبرانسيبي باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبهذه المناسبة، أعرب لكم عن مدى ارتياحي لعلاقات الأخوة والصداقة التي تجمع بين بلدينا، مؤكدا لكم حرص المملكة المغربية على توطيد هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين”.

(ومع 12/07/2023)