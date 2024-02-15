جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية صربيا بالعيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد أليكساندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا ،وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس أليكساندر فوتشيتش، مشفوعة بأخلص المتمنيات للشعب الصربي بموصول الرخاء والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وهي مناسبة كذلك لأجدد تقديري لعلاقات الصداقة القوية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية صربيا، مؤكدا لفخامتكم حرصي الدائم على مواصلة العمل معكم من أجل الارتقاء بها إلى المستوى الأمثل الذي نتطلع إليه معا، ويستجيب لتطلعات شعبينا الصديقين".

(ومع 15.02.2024)