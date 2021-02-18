جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية غامبيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أداما بارو، رئيس جمهورية غامبيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس أداما بارو، وأصدق المتمنيات للشعب الغامبي الشقيق بالمزيد من التقدم والرفاه.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وأغتنم هذه المناسبة، لأعرب لكم عن ارتياحي لما يربط بين شعبينا من وشائج الأخوة المتينة والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل القائمة بين بلدينا، بما يستجيب لطموحاتنا وتطلعات شعبينا".

(ومع 18/02/2021)