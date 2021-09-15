جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية غواتيمالا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أليخاندرو غياماتي، رئيس جمهورية غواتيمالا، بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس أليخاندرو غياماتي، وأصدق المتمنيات بمزيد التقدم والرخاء لشغب غواتيمالا الصديق.

ومما جاء في برقية جلالة الملك، "وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن ارتياحي لما بات يطبع علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا من دينامية متجددة، نحرص سويا على تطويرها وتعزيزها لتشمل مختلف المجالات، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين".

(ومع 15/09/2021)