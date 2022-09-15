جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية غواتيمالا بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غواتيمالا، فخامة السيد أليخاندرو غياماتي، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للسيد أليخاندرو غياماتي ، وأخلص المتمنيات لشعب غواتيمالا باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في البرقية "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أسجل اعتزازي بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية غواتيمالا، واثقا أنها ستواصل خطاها الثابتة نحو المزيد من التطور والنماء، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين".

ومع 15/09/2022