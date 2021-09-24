جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية غينيا بيساو بمناسبة عيد استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة لرئيس جمهورية غينيا بيساو، السيد أومارو سيسوكو إمبالو، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر تهانئه للرئيس سيسوكو إمبالو، وأصدق متمنيات جلالته لشعب غينيا بيساو باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك: "وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن ارتياحي لمستوى علاقات الأخوة والتضامن الممتازة القائمة بين بلدينا، ولأجدد لفخامتكم عزمي الأكيد على مواصلة العمل، سويا مع فخامتكم، من أجل المضي قدما في ترسيخ هذه العلاقات في جميع الميادين، والمساهمة في تنمية قارتنا وازدهارها".

(ومع 24/09/2021)