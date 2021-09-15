جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية كوستاريكا بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد كارلوس ألفارادو كيسادا، رئيس جمهورية كوستاريكا، بمناسبة احتفال بلاده بذكرى استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس كارلوس ألفارادو كيسادا عن تهانئه الحارة، مقرونة بمتمنياته لشعب كوستاريكا باطراد الرخاء والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وأود بهذه المناسبة أن أشيد بمستوى علاقات الصداقة بين بلدينا، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيزها وإضفاء دينامية جديدة على تعاونهما البناء والمثمر، لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين".

(ومع 15/09/2021)