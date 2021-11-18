جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية لاتفيا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية لاتفيا ،السيد إغيلس ليفيتس، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك ، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات للرئيس ليفيتس بموفور الصحة والهناء ، ولشعب لاتفيا بمزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك: "وإذ أنوه بمستوى علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين بلدينا، فإني أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا من أجل تعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصالح شعبينا الصديقين".

ومع 18/11/2021