جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية لاووس بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد بونهانغ فوراشيت، رئيس جمهورية لاووس الديمقراطية الشعبية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس بونهانغ فوراشيت، وعن أصدق المتمنيات لشعب لاووس بالمزيد من الازدهار والنماء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وهي مناسبة أغتنمها لأعرب لكم عن ارتياحي لما يربط بين بلدينا من علاقات متينة أساسها التقدير المتبادل والتعاون المثمر، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة العمل سويا، من أجل تطوير هذه العلاقات لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين”.

(ومع 02/12/2020)