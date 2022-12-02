جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية لاووس بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية لاووس الديمقراطية الشعبية، فخامة السيد ثونجلون سيسوليث، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، للرئيس ثونجلون سيسوليث عن أحر التهاني، مقرونة بمتمنيات جلالته الصادقة لشعب لاووس باطراد الرخاء والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك: "وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن مدى تقديري لمستوى علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل المضي قدما في تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين".



ومع: 02 دجنبر 2022