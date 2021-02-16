جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية ليتوانيا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد جيتانا نوسيدا، رئيس جمهورية ليتوانيا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني للرئيس جيتانا نوسيدا، وأخلص المتمنيات لشعب ليتوانيا الصديق باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وأغتنم هذه المناسبة لأجدد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين بلدينا والارتقاء بها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة شعبينا الصديقين".

(ومع 16/02/2021)