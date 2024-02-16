جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية ليتوانيا بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ليتوانيا، السيد جيتاناس نوزيدا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس جيتاناس نوزيدا بموفور الصحة والسعادة، وللشعب الليتواني الصديق بمزيد التقدم والرخاء.

كما أعرب جلالة الملك عن ارتياحه لأواصر الصداقة والتقدير المتبادل التي تربط بين البلدين، مؤكدا حرص جلالته على مواصلة العمل سويا مع رئيس جمهورية ليتوانيا من أجل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته، خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

(ومع 16.02.2024)