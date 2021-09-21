جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية مالطا بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد جورج فيلا، رئيس جمهورية مالطا، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس جورج فيلا، وأصدق المتمنيات للشعب المالطي بتحقيق ما يصبو إليه من اطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "وبهذه المناسبة أعرب لكم عن ارتياحي لما يربط بين بلدينا من أواصر الصداقة والتقدير المتبادل، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم من أجل تعزيز تعاوننا المشترك والارتقاء به إلى مستوى تطلعات شعبينا الصديقين".

ومع:21/09/2021