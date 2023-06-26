جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية مدغشقر بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد أندري نيرينا راجويلينا، رئيس جمهورية مدغشقر، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق تهانئه للرئيس راجويلينا، مقرونة بأخلص متمنيات جلالته للشعب الملغاشي بالرخاء والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإذ أشيد بمستوى الشراكة المتنوعة التي تمكن بلدانا من إرسائها بفضل ما يجمع بينهما من روابط تاريخية قائمة على الأخوة والصداقة، فإني أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك من أجل تقوية أسس تعاوننا الثنائي، لما فيه صالح شعبينا وقارتنا الإفريقية”.

(ومع 26/06/2023)