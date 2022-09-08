جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة السيد ستيفو بيندرفسكي، رئيس جمهورية مقدونيا الشمالية، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني للسيد ستيفو بيندرفسكي وأخلص المتمنيات لشعب مقدونيا الشمالية بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبهذه المناسبة، أؤكد لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل سويا معكم، من أجل المضي قدما في تمتين علاقات التعاون المثمر القائمة بين بلدينا، وترسيخ أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل التي تربط بين شعبينا”.

(ومع 08/09/2022)