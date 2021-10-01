جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية، السيد محمدو بوهاري، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للرئيس محمدو بوهاري، وللشعب النيجيري باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك : "وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن تقديري لروابط الصداقة والأخوة الافريقية المتينة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفيدرالية، مؤكدا حرصي على مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيز علاقات التعاون المثمر القائمة بينهما وإثرائها في كافة المجالات، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا الشقيقين ويساهم في تنمية واستقرار قارتنا".

(ومع 01/10/2021)