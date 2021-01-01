جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية هايتي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى السيد جوفينيل مويز، رئيس جمهورية هايتي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيس جوفينيل مويز، مقرونة بمتمنيات جلالته لشعب هايتي بدوام الرخاء والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة، لأشيد بعلاقات الصداقة الممتازة التي تربط بين بلدينا، مجددا لكم حرصي الأكيد على مواصلة العمل، سويا مع فخامتكم، من أجل تعاون ثنائي مثمر يعود بالنفع العميم على شعبينا”.

ومع:01/01/2021