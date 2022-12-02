جلالة الملك يهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأصدق المتمنيات للشعب الإماراتي الشقيق باطراد الرقي والرخاء، في ظل قيادته الحكيمة.

ومما جاء في هذه البرقية "ولا يفوتني بهذه المناسبة، أن أسجل بالغ اعتزازي بعرى الأخوة الصادقة التي تجمع بين شعبينا وبلدينا، مؤكدا لسموكم حرصي الموصول على العمل سويا من أجل الارتقاء بشراكتنا الاستراتيجية المتينة دوما إلى الأفضل".

وتضرع جلالة الملك إلى الله بأن يعيد هذا اليوم الوطني المجيد على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعلى أسرته الجليلة بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد.



ومع: 02 دجنبر 2022