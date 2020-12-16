جلالة الملك يهنئ رئيس كازاخستان بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كازاخستان، السيد قاسم جومرت توكاييف، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن تهانئه الحارة، مقرونة بمتمنيات جلالته للسيد قاسم جومرت توكاييف بموفور الصحة والهناء، ولشعب كازاخستان الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من مزيد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وهي مناسبة سعيدة نستحضر فيها بكل ارتياح متانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين شعبينا، ولتأكيد حرصنا المشترك على مواصلة تعزيز تعاوننا الثنائي والارتقاء به ليشمل مختلف المجالات، لما فيه مصلحة بلدينا الشقيقين”.

(ومع 16/12/2020)