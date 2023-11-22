جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، السيد نجيب ميقاتي، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني للسيد نجيب ميقاتي وأطيب المتمنيات للشعب اللبناني الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من تقدم ورخاء، في ظل الأمن والاستقرار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك "كما لا يفوتني بهذه المناسبة، أن أشيد بما يجمع بين بلدينا من أواصر الأخوة والتقدير المتبادل والتضامن الفاعل، مؤكدا لكم حرص المملكة المغربية على تمتين هذه الروابط وتعزيز علاقات التعاون الثنائي البناء بما يستجيب وتطلعات شعبينا الشقيقين".

(ومع 22.11.2023)